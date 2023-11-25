Президент Латвии Эдгар Ринкевич в субботу в рамках визита в Украину принял участие в мероприятиях 90-летия Голодомора в Киеве и встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.

Также у Ринкевича запланировано участие в саммите "Зерно из Украины".

Для участия в мероприятиях, посвященных памяти жертв Голодомора, в Киев прибыли официальные лица ряда стран.

Как сообщалось, ночью перед Днем памяти жертв Голодомора Россия нанесла по Украине удар боевыми беспилотниками "Шахед". Ринкевич в социальных сетях сообщил, что ночью из-за воздушного налета был вынужден отправиться в убежище.

В пятницу президент Латвии встречался с Зеленским. В ходе встречи обсуждалось дальнейшее развитие двусторонних отношений и поддержка Украины Европейским союзом и НАТО.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram