Также у Ринкевича запланировано участие в саммите "Зерно из Украины".
Для участия в мероприятиях, посвященных памяти жертв Голодомора, в Киев прибыли официальные лица ряда стран.
Как сообщалось, ночью перед Днем памяти жертв Голодомора Россия нанесла по Украине удар боевыми беспилотниками "Шахед". Ринкевич в социальных сетях сообщил, что ночью из-за воздушного налета был вынужден отправиться в убежище.
В пятницу президент Латвии встречался с Зеленским. В ходе встречи обсуждалось дальнейшее развитие двусторонних отношений и поддержка Украины Европейским союзом и НАТО.
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