Государственная инспекция по защите прав детей за девять месяцев этого года получила 97 письменных жалоб на эмоциональное и физическое насилие со стороны сверстников, из которых 44 подтвердились, сообщили в инспекции.

Наибольшее количество жалоб в этом году поступило на насилие в школах - 82, из них 38 подтвердились, 21 не подтвердились, 19 подтвердились частично, а четыре еще рассматриваются.

Шесть жалоб поступило на физическое или эмоциональное насилие со стороны сверстников в дошкольных образовательных учреждениях. Из них четыре были подтверждены или подтверждены частично, а две не подтвердились.

Также инспекция получила четыре жалобы на предполагаемое насилие со стороны сверстников в кризисных центрах, две жалобы на инциденты в лагерях и по одной жалобе о насилии в детских домах, техникумах и центрах для ищущих убежища.

На телефон доверия для детей и подростков 116111 регулярно поступают звонки от детей о насилии со стороны сверстников. За 10 месяцев поступил 141 звонок по поводу эмоционального насилия в учебных заведениях и 53 звонка о физическом насилии.

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