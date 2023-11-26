Рижская дума планирует снизить для студентов плату за проезд в общественном транспорте. Это предусматривает внесение изменений в обязательные правила о снижении стоимости проезда в маршрутной сети общественного транспорта Риги, вынесенные на общественное обсуждение.

В настоящее время правилами предусмотрено, что для студентов вузов скидка на проезд по маршрутной сети общественного транспорта составляет 50% от стоимости месячного проездного.

Поправки предусматривают установление скидки на проезд в размере 60% от стоимости месячного проездного для студентов, чтобы общественный транспорт Риги стал для них еще более доступен.

Цена стандартного месячного проездного – 30 евро. Со скидкой 50% это 15 евро. Если будет принято решение увеличить скидку студентам до 60%, то месячный проездой им будет обходиться всего в 12 евро.

После реформы билетов на общественный транспорт Риги, которая была реализована с января этого года, были отменены одноразовые билеты и введены повременные билеты. Студенты потребовали возобновления единовременных скидок на общественный транспорт города Риги и собрали подписи, чтобы внести это предложение в самоуправление.

Однако в SIA "Rīgas satiksme" заявили, что не видят смысла пересматривать ассортимент билетов и увеличивать количество билетов за счет включения разовых билетов для отдельной категории пассажиров.

При этом изменения в обязательные правила предусматривают продление 100% скидки на проезд для жителей Украины, зарегистрированных в Рижском центре поддержки, до 30 июня 2024 года.

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