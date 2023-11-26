В воскресенье, 26 ноября, латвийские христианские конфессии и религиозные организации собрались в центре Риги около памятника Свободы объединились в совместной молитве в поддержку Израиля, сообщили организаторы мероприятия.

Чтобы помолиться за мир и проявить солидарность с народом Израиля к памятнику Свободы пришли примерно сто человек.

В заявлении о ситуации в Израиле, одобренном представителями латвийских христианских конфессий и религиозных организаций, говорится, что "неспровоцированное жестокое нападение ХАМАС на граждан Израиля, государство и народ Израиля 7 октября не является ни понятным, ни оправданным".

"Столько жертв среди детей, стариков, женщин и молодежи. Столько заложников - граждан разных стран, которые переживают ужас, страдания и боль, которая до сих пор не заканчивается, взывают о помощи и справедливом суде. В наших сердцах есть Усердная молитва о божественном вмешательстве и силе защитникам Израиля, освободителям заложников и всем людям доброй воли, уважающим данное Богом право на жизнь и свободу для каждого человека", — заявили авторы заявления.

"Своим заявлением мы хотим выразить нашу духовную поддержку и солидарность народу Израиля в эти драматические дни испытаний, а также всем невинным случайным жертвам военных действий. Мы осуждаем все антисемитские проявления в Европе и мире", — подчеркивается в заявлении.

Обращение подписали епископ Латвийской Римско-католической церкви Андрис Кравалис, епископ Союза баптистских церквей Латвии Каспарс Штернс, епископ Союза пятидесятнических церквей Латвии Модрис Озолинкевичс, епископ Центра латвийских пятидесятнических церквей Николай Гриб , пастор LELB Старого рижского прихода Святой Гертруды Кристс Калниньш, пастор пятидесятнической церкви Labā Vēsts Андрей Чеботарев и старший пастор христианской общины Prieka Vēsts Вилнис Глешке.

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