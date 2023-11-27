Движение по региональным дорогам осложнено в окрестностях Вентспилса, Талси, Тукумса, Бауски, Екабпилса и Валмиеры.
Заснеженные участки дороги чистят и посыпают противоскользящими материалами. В работах по содержанию дорог задействованы 32 единицы зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.
LVC напоминает водителям об особой внимательности при выборе скорости движения и дистанции до впереди идущих автомобилей.
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