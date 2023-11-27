Утром в понедельник дороги в ряде районов Латвии покрыты снегом и льдом, сообщает государственное предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC).

Движение по региональным дорогам осложнено в окрестностях Вентспилса, Талси, Тукумса, Бауски, Екабпилса и Валмиеры.

Заснеженные участки дороги чистят и посыпают противоскользящими материалами. В работах по содержанию дорог задействованы 32 единицы зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

LVC напоминает водителям об особой внимательности при выборе скорости движения и дистанции ​​до впереди идущих автомобилей.

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