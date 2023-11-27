Споры о том, что происходит и будет происходить с сезонным переводом часов, не утихают до сих пор. Думаю, большинство людей (в том числе и я) уже не помнят, какое именно решение пытаются принять по этому вопросу. Когда я вижу новость о том, что Латвия или Еврокомиссия говорят о переводе часов, мой мозг как бы автоматически отсекает ее, не воспринимает как важную. Площадь Ливу давно не сквер у Филармонии. Интересно, знают ли рижане сейчас, в конце 2023 года, о том, где этот сквер находится?

Новость об Ericsson сама по себе историческая. В ней говорится о том, что шведский производитель представил новую линейку мобильных телефонов. В то время это было новое слово в технике — а сейчас телефоны Ericsson можно найти только в музеях или в коробках со спутанными проводами. "Вдруг пригодится", — наверняка вы слышали это от знакомых.

Что касается австрийских покупателей, откликнувшихся на "голый" шопинг — понятно, что сейчас это невозможно. Даже если бы кто-то и придумал нечто подобное, то это закончилось бы спорами в Twitter. И к ним подключились бы те, кто не успел купить детские кухни.

В наше время Delfi давно перестал быть просто новостной лентой, в которой быстро пролистываешь заголовки. 24 года назад авторитетом пользовались печатные издания, но сейчас те же услуги обществу предлагают интернет-медиа. Мог ли кто-нибудь представить подобное в те дни? И можем ли мы сегодня представить, как будет выглядеть Delfi через 24 года?

Будут ли люди улыбаться, просматривая наш архив новостей о технологических прогнозах, связанных с искусственным интеллектом? Может быть, ChatGPT станет новым Google, а Google уже исчезнет? Может быть, мы все еще будем ждать новых современных поездов? Сколько звезд Michelin получит наша страна и будет ли это кому-то интересно? Сможем ли мы поднять уровень жизни учителей, пожарных, полицейских? Смогут ли люди в нашем обществе доверять друг другу? Через 24 года мы снова сможем с помощью Wayback Machine посмотреть, какой была Латвия, какими были наши беды и тревоги, радости и поводы для гордости.

Дорогие читатели, какими бы ни оказались правильные ответы, я счастлив, что имею честь быть с вами.

Я призываю вас подписаться на Delfi — это поможет нам еще полнее и точнее рассказывать о том, что происходит вокруг. Сделать это можно здесь.

Наши планы на следующий год остаются неизменными. Мы убеждены, что основу сильного общества составляют люди, независимые в своих суждениях, имеющие свободный доступ к полной, качественной и актуальной информации по наиболее важным вопросам, а также возможность свободно обмениваться мнениями и идеями. Обещаю, что мы будем неустанно работать над тем, чтобы и дальше воплощать это видение в жизнь.

В заключение я хотел бы вспомнить на слова президента Эдгара Ринкевича, которые он произнес 18 ноября. Он сравнил страну с домом. Не всегда там все идеально: "Латвия — это наш дом. Его постоянно нужно содержать в порядке. Нужно подметать полы. Мыть посуду. Чинить раковину. Каждый человек, живущий в доме, должен вносить свою лепту, чтобы все было в порядке. Не всегда у всех хватает времени и сил. Но мы все равно стараемся, в пределах своих возможностей. (…) Мы уже много лет собираемся купить шторы, но все никак не получается. В следующем году — обязательно!".

По этому же принципу мы работаем сейчас и будем работать в следующем году. Мы хотим, чтобы

наш дом

благодаря работе журналистов можно узнать новости Латвии и мира, был отремонтирован, содержался в порядке, был современным, открытым и доступным для вас. В частности, в конце года продолжается технологическая модернизация Delfi. Команда IT-специалистов ремонтирует фундамент нашего дома, чтобы сделать его еще более устойчивым и надежным. Я хотел бы поблагодарить вас за терпение, поскольку время от времени ломается какая-нибудь деталь. Мы стараемся чинить все как можно скорее, чтобы наш дом был в порядке.

Спасибо, что вы с нами!

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