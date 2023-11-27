Государственная канцелярия не видит возможности еще больше уменьшить число государственных служащих без пересмотра или сокращения функций, возложенных на государственный аппарат. Об этом заявила пресс-секретарь Кабинета министров Санта Йиргенсоне.

“В настоящее время при модернизации госуправления основное внимание уделяется оптимизации процессов, повышению эффективности, стандартизации, централизации вспомогательных функций и снижению административного бремени. Количество рабочих мест планируется сохранить на уровне 2020 года, когда правительству были представлены результаты, достигнутые в плане реформ госуправления на 2020 год — тогда число госслужащих сократилось на 7,64% за три года”, — пояснила Йиргенсоне.

Уже сообщалось, что список должностей в администрации Сейма будет сокращен на 26,5 или 10% от количества должностей в администрации. Попавшим под сокращение чиновникам будет выплачиваться выходное пособие, размер которого индивидуально зависит от отработанного времени в госуправлении. Также будет выплачиваться компенсация за неиспользованный отпуск.

Решения о существенных изменениях в составе и структуре должностей администрации Сейма или об их оптимизации принимаются на основе оценки функций и процессов, выполненных в первом полугодии текущего года.

Изменения в основном связаны с модернизацией процессов, внедрением новых цифровых решений и масштабных проектов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые требуют соответствующих изменений в необходимых компетенциях, составе человеческих ресурсов, распределении функций и организации работы.

Первые изменения в структуре госадминистрации вступят в силу с начала декабря.

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