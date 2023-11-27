Бывший мэр Риги Мартиньш Стакис стал внештатным советником министра обороны Андриса Спрудса (“Прогрессивные”).
"Оборона страны — наша общая ответственность. Это часто повторяет земессарг, с которым я имею честь находиться в одном подразделении. И он прав", — написал Стакис в соцсети X (ранее Twitter).
Он выразил уверенность в том, что его опыт службы в Земессардзе, опыт работы в Министерстве обороны (Стакис занимал должность парламентского секретаря ведомства в Сейме 13-го созыва — ред.) и самоуправлении может быть полезен для общей цели — обороны Латвии.
Стакис подчеркнул, что внештатный советник выполняет свои обязанности, не получая зарплаты.
В июле этого года Стакис ушел с поста мэра Риги, пояснив, что он больше не может брать ответственность за решения столичной думы. После длительных переговоров была сформирована новая коалиция Рижской думы без "Прогрессивных", а градоначальником был избран Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), который так же, как и Стакис, является земессаргом.