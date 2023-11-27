Бывший мэр Риги Мартиньш Стакис стал внештатным советником министра обороны Андриса Спрудса (“Прогрессивные”).

"Оборона страны — наша общая ответственность. Это часто повторяет земессарг, с которым я имею честь находиться в одном подразделении. И он прав", — написал Стакис в соцсети X (ранее Twitter).

Он выразил уверенность в том, что его опыт службы в Земессардзе, опыт работы в Министерстве обороны (Стакис занимал должность парламентского секретаря ведомства в Сейме 13-го созыва — ред.) и самоуправлении может быть полезен для общей цели — обороны Латвии.

Стакис подчеркнул, что внештатный советник выполняет свои обязанности, не получая зарплаты.

"Valsts aizsardzība ir mūsu kopējā atbildība", to bieži atkārto zemessargs, ar kuru man ir gods būt vienā vienībā. Un viņam taisnība! No šodienas esmu pievienojies Aizsardzības ministra @AndrisSpruds komandai kā ārštata padomnieks. Ticu, ka mana pieredze zemessardzē, ministrijā… pic.twitter.com/7s8fvKAf4K — Mārtiņš Staķis (@MStakis) November 27, 2023

В июле этого года Стакис ушел с поста мэра Риги, пояснив, что он больше не может брать ответственность за решения столичной думы. После длительных переговоров была сформирована новая коалиция Рижской думы без "Прогрессивных", а градоначальником был избран Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), который так же, как и Стакис, является земессаргом.

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