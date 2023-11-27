В понедельник, 27 ноября, президент Латвии посетил Рижскую Центральную тюрьму и ознакомился деятельностью Управления мест заключения, сообщил советник главы государства Мартиньш Дрегерис. У президента есть обоснованные опасения в связи с большим количеством вакансий в местах заключения, сообщает агентство LETA.

В ходе посещения тюрьмы президент встретился с главой Управления мест заключения Дмитрием Калиным и начальником Рижской Центральной тюрьмы Райвисом Рунцисом, которые рассказали о своей работе. Обсуждались вопросы ресоциализации заключенных, необходимости соответствующего вознаграждения сотрудников мест заключения и большого количества вакансий.

Ринкевич заявил, что после ознакомления с условиями работы в Рижской центральной тюрьме и спецификой работы возникают обоснованные опасения по поводу большого количества вакансий в Управлении мест заключения. В то же время президент высоко оценил концепцию развития, выдвинутую Управлением мест заключения — документ предусматривает создание современных тюрем для безопасного общества.

Президент подчеркнул, что Управление мест заключения выполняет две важные для безопасности всего общества миссии — исполнение приговоров и подготовка человека к ответственному и активному участию в жизни общества после исполнения приговора. Эффективная уголовно-исполнительная политика невозможна без организации исполнения наказаний. Ринкевич подчеркнул, что структура требует образованных и мотивированных сотрудников, соответствующей инфраструктуры, а также участия общества в качестве добровольных поставщиков поддержки или социальных предпринимателей.

Чтобы ознакомиться с повседневной работой сотрудников Управления мест заключения, президент посетил Центральную дежурную часть тюрьмы, приемное отделение и пост начальника тюрьмы. В свою очередь, чтобы получить представление об условиях жизни заключенных, Ринкевич посетил Корпус кратковременного лишения свободы и 4-й корпус, где осмотрел камеры, спортзал, библиотеку и другие помещения, а также оценил, какие возможности работы и получения образования есть у заключенных.

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