Во вторник, 28 сентября, Государственная пожарно-спасательная служба с 10.00 до 10.20 включит тревожные сирены по всей стране на три минуты для проверки срабатывания системы раннего оповещения.

В этот день у жителей нет повода для беспокойства и никаких дальнейших действий не требуется, так как это просто очередное испытание сирен сигнализации.

Государственная пожарно-спасательная служба напоминает, что в тех случаях, когда жители не были заранее предупреждены о включении сирены, то, услышав сигналы тревожной сирены, они должны включить телевизоры и радиоприемники или другие устройства, например радиоприемники мобильных телефонов, для получения информации о причине тревоги и о необходимых действиях.

Сирены сигнализации предназначены для оперативного оповещения населения в случаях, когда произошла стихийная или техногенная катастрофа или существует угроза ее возникновения.

Если во время теста вы не слышите звуковые сирены, не волнуйтесь: в экстренных ситуациях будут использоваться другие методы оповещения, например, громкоговорители.

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