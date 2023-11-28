Из-за снега в Риге задерживается общественный транспорт — отставание от расписания на автобусных и троллейбусных маршрутах составляет примерно 15 минут, сообщила представитель столичного предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Задержки на маршрутах также увеличиваются из-за дорожно-транспортных происшествий, поэтому пассажирам следует считаться с тем, что они проведут в пути больше времени, чем обычно.

В Риге ночью прошел сильный снегопад — слой снега за короткий промежуток времени увеличился на 10 сантиметров, а высота снежных наносов местами составляет 20 сантиметров. Это затрудняет передвижение по улицам и тротуарам.

Уже с часа ночи на улицах работает вся снегоуборочная техника, а в 4 часа началась расчистка тротуаров, в которой задействовано 48 единиц техники и семь бригад.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram