Информация о теле полиция получила от медиков Неотложной медицинской помощи около 20:00 в субботу. Прибыв на место происшествия, полиция там же обнаружила вероятного подозреваемого.
По предварительной информации, они вместе распивали алкоголь. Случился конфликт, и подозреваемый нанес собутыльнику телесные повреждения, в результате которых наступила смерть. На момент задержания подозреваемый был в состоянии опьянения (более двух промилле). 28 ноября суд арестовал мужчину.
За умышленное убийство можно получить тюремный срок вплоть до пожизненного, минимальное наказание — пять лет.
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