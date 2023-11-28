В соцсетях и частных разговорах родители сообщают, что в школе, где учатся их дети Covid-19 подхватили многие педагоги, вновь вводится тестирование в учебных заведениях. Циркулируют слухи о том, что при вспышке вируса может быть введено удаленное обучение. Портал Delfi обратилмся за разъяснениями в Рижскую думу.

"Сейчас ни в одной муниципальной школе или детском саду обученение не организовано удаленно", — сообщила координатор проектов Отдела внешней коммуникации Рижской думы Синдия Гравере. По ее словам, в деских садах сама форма удаленного обучения не будет даже

предлагаться и не предусматривается.

Рижская дума признает, что и школьники, и учителя болеют, однако в распоряжении самоуправления нет официальной статистики. В этом году к школам в отличие от тяжелых лет пандемии не выдвигается требование отчитываться перед Департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы о заболеваемости. Не существует теперь и общих критериев, в каких случаях обучение следует проводить удаленно.

"Каждая школа сама оценивает ситуацию, согласуя это с департаментом. Пока удаленное обучение не планируется ни в одном Рижском муниципальном учебном заведении", — заверила Гравере.

В то же время меры эпидемиологической безопасности повышены. По словам Гравере, самоуправление обеспечило все школы и детсады экспресс-тестами на Covid-19. У Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы есть резерв таких тестов, и если школа или детсад будут нуждаться в дополнительных тестах, то они смогут их получить. В школах тесты выдаются ученикам и персоналу, в дошкольных учреждениях — работникам.

Согласно нормативным документам, тестирование теперь носит рекомендательный характер. "Если в учебном заведении констатирован случай заболевания с характерными для Covid-19 симптомами, то рекомендуется произвести экспресс-самотестирование на антиген Covid 19. В свою очередь, контактным лицам забролевшего рекомендуется тестироваться в 4-й и 7-й день после контакта. И школьникам, и педагогам, которые являются контактными лицами, разрешено посещать учебное заведение, если нет характерных для Covid-19 симптомов", — сообщили в Рижской думе.

Напомним, что во вторник, 28 ноября, стало известно, что в учебных заведениях Елгавы проводится массовое тестирование на Сovid-19, тесты выдают школьникам на дом. Как сообщила программа 360TV ziņneši, в Елгавской средней школе технологий болеют 194 ученика из 1250, то есть 15% или в среднем по 4 детей в классе, в одном классе — треть учеников: девять человек. Болеют и педагоги. Если число

заболевших — причем не только Covid-19, но и различными простудами — станет больше, то будет оценена возможность временного ухода на удаленный формат обучения.

Заболеваемость медленно растет

Центр профилактики и контроля (SPKC) заболеваний последнюю статистику заболеваемости Covid-19 предоставлял 22 ноября — за предшествующую неделю: был зафиксирован официально 241 случай. SPKC отмечал тенденцию роста заболеваемости Covid-19 и числа госпитализаций, но не фиксировал роста числа пациентов в больницах с тяжелым течением болезни. На неделе с 13 по 19 ноября скончались 17 человек с Covid-19 (неделей ранее — 11), однако лишь в двух случаях вирус был основным диагнозом. Поскольку речь идет о возрастной группе до 40 лет до более чем 90 лет, то состояние пациентов усугубили хронические болезни.

Заболеваемость гриппом остается низкой. С 13 по 19 ноября семейные врачи поставили диагноз "грипп" только 17 раз, двумя неделями ранее — 11 раз. Заболеваемость была зафиксирована во всех возрастных группах, однако чаще грипп подхватывают дети в возрасте 5-14 лет.

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