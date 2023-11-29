Синоптики прогнозируют длительный снегопад, который начнется в среду и продолжится до утра четверга, и в связи с этим Рижская дума вводит так называемые "снежные билеты", сообщил мэр столицы Вилнис Кирсис ("Новое Единство"). Автовладельцев призывают оставить машины на парковках и передвигаться по городу на общественном транспорте. При предъявлении регистрационного удостоверения автомобиля проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах — бесплатный.

По словам Вилниса Кирсиса, если автовладельцы оставят машины на парковках, это снизит интенсивность транспортного потока в Риге, и поможет городским службам быстрее убирать от снега улицы. Также градоначальник призывал тех рижан, которые могут работать удаленно, воспользоваться такой возможностью.

Как ранее сообщало Rīgas satiksme, во время сильного снегопада "снежными билетами" пользуются более 10 000 пассажиров.

Напомним, что впервые практика введения так называемых "снежных билетов" в периоды сильных снегопадов была введена в Риге еще при мэре Ниле Ушакове ("Согласие").

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