В среду, 29 ноября, Рижская дума приняла решение, что реконструкцию набережной улицы Мукусалас необходимо завершить до 30 ноября 2025 года.

На заседании думы были высказаны опасения, что проект продлится три года и в это время будет затруднено движение транспорта на улице Мукусалас.

Депутатам пояснили, что ремонт набережной будет проходить со стороны Даугавы, а проезжая часть будет затронута только в связи со строительством коммуникаций. Таким образом, движение транспорта будет затруднено в течение более короткого периода.

Реконструкция набережной Мукусалас обойдется в 19,8 миллиона евро без налога на добавленную стоимость, свидетельствует опубликованная на сайте Бюро по надзору за закупками информация.

Как свидетельствует закупочная документация, планируется реконструкция территории от дамбы AB до моста через Биекенгравис, или ротационного круга на улице Мукусалас.

Также предусмотрено строительство пешеходного моста под Каменным мостом, строительство плавучих понтонов и смотровых площадок.

Срок выполнения работ установлен до 30 ноября 2025 года.

В рамках закупки об укреплении набережной улицы Мукусалас и строительстве соответствующей инфраструктуры было получено пять заявок. Победителем была признана компания Tilts.

Согласно данным Firmas.lv, предприятие было зарегистрировано в 2003 году, его основной капитал составляет 11,5 миллиона. Компания принадлежит Сергею и Артему Гридневым.

В прошлом году Tilts работало с оборотом в более чем 44 миллионов евро и прибылью в 1,9 миллиона евро.

Tilts - одна из компаний, которая осуществляет строительство Восточной магистрали в Риге.

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