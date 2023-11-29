Сегодня, 29 ноября, Рижская дума решила выделить дополнительные 9,3 млн евро на проект ревитализации района Сканстес, в связи с чем расходы на проект вырастут до неполных 21,5 млн евро.

Руководство самоуправления подчеркивает, что ему приходится принимать решение о выделении средств на этот проект, чтобы не потерять вложенные ранее финансы, в том числе средства Европейского союза. Параллельно самоуправление оценивает возможность обратиться с иском в суд о затратах, понесенных самоуправлением.

Договор самоуправления с Центральным агентством финансов и договоров (ЦАФД) о первом этапе ревитализации района Сканстес был заключен 16 января 2020 года. А 18 марта 2020 года был заключен договор о выполнении строительных работ по проекту между департаментом городского развития и объединением RR-Eko, в которое входят Riga Rent", Eko Osta и Baltijas Būve.

В прошлом году были выявлены проблемы в ходе реализации проекта. Они были связаны с несоответствующим грунтом.

Цель проекта — обеспечить ревитализацию деградированной территории и создать общедоступное и многофункциональное публичное открытое пространство, в которое будет интегрирована жизненно важная для района Сканстес и Риги система сбора дождевой воды в виде прудов и каналов. Вокруг него создается современная свободно доступная обществу многофункциональная зеленая зона, предоставляющая жителям Риги и ее гостям возможность для пассивного и активного отдыха.

Кроме того, запланировано масштабное строительство инженерных коммуникаций для строительства водопровода, бытовой канализации, ливневой канализации и уличного освещения, а также системы накопления и отвода уличной дождевой воды.

Концепция благоустройства территории и зеленых насаждений основана на разработанных в локальной планировке района Сканстес принципиальных решениях открытой системы надводного отвода и благоустройства единого публичного наружного пространства.

Планируется, что проект будет реализован до конца следующего года.

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