Если снегопад в столице продолжится и в пятницу, возможность пользоваться "снежными билетами" будет продлена, заявил мэр Риги Вилнис Кирсис в программе TV3 "900 секунд".

По его словам, решение предложить водителям так называемые снежные билеты, то есть оставить машину дома и ехать бесплатно на общественном транспорте, было правильным.

"Лучше готовиться к худшему, чем наоборот", — сказал Кирсис, добавив, что синоптики прогнозируют возможный снегопад и в пятницу. Мэр заявил, что во время снегопада уборке снега мешает каждая машина на дороге. Как показывает прежний опыт, "снежные билеты" работают, и около 10 000 автомобилей остаются дома.

Решение на пятницу планируется принять к обеду, сказал мэр.

"В уборке снега задействовано максимальное количество людей. Однако во время снегопада уборка снега — это что-то вроде борьбы с ветряными мельницами", — считает Кирсис.

Минувшей ночью снежный покров в столице увеличился примерно на 15 см. Ожидается, что снег будет идти весь день. В четверг утром в Риге продолжается чистка остановок, пешеходных переходов и велоинфраструктуры, сообщили в Рижской думе. Техника вышла на улицы столицы уже третий раз за сутки.

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