Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) просит проверять, действительно ли автомобили, съехавшие с дороги во время сильного снегопада, нуждаются в помощи оперативных служб.

Чтобы уменьшить количество ложных вызовов, которых очень много в таких сложных погодных условиях, ГПСС просит водителей, которые заметили съехавший с дороги автомобиль, остановиться и выяснить, есть ли пострадавшие, утечка веществ или дым из автомобиля.

Если помощь оперативных служб не нужна, не стоит звонить по номеру 112, подчеркивают в службе. Если очевидцы проезжают мимо, не останавливаясь, то при звонке на 112 они не могут предоставить полную информацию о происшествии, в результате на место происшествия выезжают оперативные службы, предполагая, что в ДТП есть пострадавшие и необходима помощь спасателей.

Сегодня снег и лед значительно осложняют движение по государственным и региональным дорогам Латвии.

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