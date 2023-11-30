В четверг, 30 ноября, Сейм расмматривает в первом чтении законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (так называемой — Стамбульской конвенции). Законопроекту присвоена срочность, что позволит утвердит документ в двух, а не в трех чтениях — возможно, это историческое событие произойдет даже сегодня. Конечно, если дебаты не затянутся до ночи.

Голосов для ратификации Стамбульской конвенции — хватает: об этом свидетельствует голосование за присвоение законопроекту срочности."За" дисциплинированно проголосовали 52 депутата правящей коалиции — "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян,"Прогрессивные", а также независимый депутат Олег Буров. Напомним, Латвия не может ратифицировать международный документ, латвийскому парламенту потребовалось более десяти лет.

Главная цель Стамбульской конвенции — защита женщин от насилия, жертв семейного насилия, что подчеркивалось неоднократно. Однако этот документ стал мишенью для нападок политиков, придерживающихся традиционных, консервативных взглядов, и что важно — выступающих против правового признания однополых браков, хотя в конвенции об этой форме партнерства ничего не сказано. Пункт "с" 3-й статьи Стамбульской конвенции дает лишь определение термину "гендерный" — "социально-закрепленные роли, поведение, деятельность и характеристики, которые определенное общество рассматривает как соответствующие женщинам и мужчинам". Тем не менее противники ратификации утвержали, что Стамбульская конвенция ставит под угрозу существование традиционной семьи, традиционных ролей мужчины и женщины. Именно эти споры в течение более чем десяти были причиной, по которой Латвия откладывала ратификацию Стамбульской конвенции.

Чтобы обеспечить в Сейме поддержку большинства депутатов, Министерство благосостостояния в этот раз внесло в законопроект о ратификации Стамбульской конвенции статью, которая содержит ссылку на Сатверсме Латвии: "При реализации конвенции Латвии применяет ценности, принципы и нормы, включенные в Сатверсме Латвийской Республики, особо в отношении защиты прав человека, равноправия мужчин и женщин, защиты и поддержки брака, семьи и прав детей". Напомним, что в 2005-м году Сейм утвердил первое предложение 110-ю статьи Сатверсме в следующей редакции — "Государство защищает и поддерживает брак — союз между мужчиной и женщиной, семью, права родителей и детей".

Вам не хватает только платьев

Итоговому голосованию в Сейме предшествовали многочасовые дебаты. Самый популярный образ последствий ратификации Стамбульской конвенции, который использовала оппозиция: мужчины смогут носить женское платье.

"Господин Юдин, вы в числе прочего упомянули человека, который, надев платье, идет куда-то, подвергается нападению, причинению вреда, и тогда, если есть Стамбульская конвенция, то она его защищает. Алиллуйя! В этот момент я наконец поняла, о чем эта конвенция, что на самом деле защищает эта конвенция и для чего она была создана. Ну а кого же еще, если мужчина в платье?", — обратилась к главе Юридической комиссии Сейма, отвечающей за подготовку законопроекта Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте")

Сам Андрей Юдин, презентуя законопроект о ратификации с трибуны Сейма, пытался успокоить коллег, обеспокоенных сохранением традиций: "Что касается традиций, то такой вопрос тоже задавался. В комиссии мы говорили о том, можно ли праздновать Янов день или нет. Конвенция не предусматривает отказ от Янова дня. Конвенция написана для всех стран, и если есть страна, в которой есть традиции, связанные с насилием, то в конвенции указано, что такие традиции не допускаются. Об этом весь сказ. В Латвии мы таких традиций не видим".