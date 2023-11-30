Из-за снега в четверг вечером затруднены условия езды по всей Латвии, в особенности на Видземском шоссе вблизи эстонской границы, сообщают Latvijas valsts ceļi.

На карте Latvijas valsts ceļi часть Видземского шоссе, подходящая к эстонской границе, закрашена красным — это значит, что там условия езды особенно сложные.

Из-за интенсивных снегопадов на дорогах постоянно работает снегоуборочная техника. Может образовываться обледенение, об этом и о других вещах, создающих опасность на дороге, можно сообщать по круглосуточному информационному телефону 8000 5555.

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