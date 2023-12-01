Утром в пятницу дороги на всей территории Латвии покрыты снегом и льдом, сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi.

Снег и обледенение затрудняют движение по главным и региональным дорогам страны. Заснеженные участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами.

В работах задействована 131 единица зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Водителям следует быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдению безопасной дистанции до впереди идущих транспортных средств.

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