Сегодня, 2 декабря, на Домской площади заработал традиционный Рождественский базарчик в Старой Риге.

Официальное открытие базарчика запланировано на воскресенье, в 17 часов, когда на Домской площади зажгут главную елку Риги.

Базарчик в Старой Риге будет открыть до 7 января.

Рождественский базарчик будет работать с 11 до 21 часов с понедельника по четверг, с 10 до 22 часов — по пятницам и субботами, и с 10 до 20 часов по воскресеньям.

Планируется, что 24 декабря базарчик будет работать с 10 до 18 часов, 25 и 26 декабря — с 10 до 20 часов.

Одновременно, 31 декабря он будет открыть с 10 до 2 часов ночи, а 1 января откроется в полдень и проработает до 20 часов.

Напомним, что каждый год Рождественский базарчик становится местом встречи жителей и гостей города. Тысячи огней, специальные праздничные украшения и рождественская музыка украшают рынок, создавая радостную и праздничную атмосферу. Здесь можно будет купить сувениры, изделия домашнего производства и ремесла, а также отведать разнообразные блюда и напитки от более чем 80 торговцев.

Латвийские ремесленники предложат янтарные украшения, вязаные и кожанные изделия, игрушки, свечи и изделия из овчины.

Также на Рождественском базарчике в Старом городе можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки — пряники, серый горох, квашеную капусту, глинтвейн, а также плов, борщ, бельгийские вафли, фаршированные блины, латвийские фруктовые вина и другие деликатесы.

Как и в прошлые годы особо на базарчике ждут семьи с детьми. Как и в предыдущие годы, в выходные дни на базарчике рижан и гостей города встретят Дед Мороз и гномы. Можно будет покататься на карусели, отправить письмо Деду Морозу, увидеть живых овечек и покататься на пони.

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