В субботу, 2 декабря, накануне первого дня Адвента на площади Виенибас зажглась главная рождественская елка Даугавпилса.

Как сообщает пресс-служба город, с самого утра жители и гости города могли принять участие в творческих мастерских и послушать концерты. Во второй половине дня на площади перед римско-католическим костелом Святого Петра Великого состоялось богослужение, во время которого была символически зажжена первая свеча на большом адвентском венке города.

Позже на площади Виенибас состоялось представление музыкального театра "Маленький дракон и рождественская елка", после чего главная рождественская елка была зажжена.

Заметим, что в воскресенье, 3 декабря, в Даугавпилсской крепости во дворе Центра технического и промышленного дизайна "Инженерный арсенал" откроется резиденция Санта-Клауса.

3 декабря на открытии резиденции Санта-Клауса будет организована праздничная программа: мастер-классы для детей, концерт с выступлениями местных коллективов, чтение сказок с эльфом, игры, вкусная еда и согревающие напитки от местных предприятий и, конечно, кульминация мероприятия — зажжение праздничной елки.

В резиденции дети смогут прошептать на ушко Санта-Клаусу свои самые заветные желания и написать письмо, которое останется в почте Санта-Клауса.

Резиденция Санта-Клауса будет открыта до 8 января и будет работать каждый день с 10:00 до 21:00.

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