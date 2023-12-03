В новогоднюю ночь в Огрском самоуправлении салюты планируется разрешить только в полночь, говорится в проекте обязательных правил самоуправления "О времени использования салютов и пиротехнических изделий".

Использование фейерверков и пиротехнических изделий на территории Огрского муниципалитета планируется разрешить в период с 24.00 31 декабря до 1.00 1 января.

Согласно пояснительной записке к проекту правил, в муниципалитете было замечено, что использование пиротехнических изделий начинается в новогоднюю ночь уже в 23:00, что свидетельствует о взглядах определенных общественных групп, которые не совпадают с ценностями большей части латвийского общества. Поэтому, принимая во внимание стратегические принципы и приоритеты, в проекте обязательных правил установлена отдельная норма, предусматривающая период 31 декабря, когда можно использовать пиротехнические изделия.

Закон об обороте пиротехнических изделий предусматривает административную ответственность за нарушение правил оборота пиротехнических изделий, при этом штрафы для физических лиц составляют от 35 до 350 евро, а для юридических лиц — от 35 до 1400 евро.

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