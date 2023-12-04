Утром в понедельник, 4 декабря, снег и обледенение затрудняют движение по крупным дорогам на всей территории Латвии, за исключением северной части Видземе и окрестностей Елгавы, свидетельствует информация в распоряжении Latvijas valsts ceļi (LVC).

Скользкие участки дорог очищаются и посыпаются противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействованы 112 единиц зимней служебной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Водителям необходимо быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасной дистанции на дороге.

О сложных условиях движения или других связанных с дорожным движением и состоянием дорог наблюдениях LVC можно сообщить по круглосуточному бесплатному информационному телефону 8000 5555.

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