За три дня собрано более 11 000 подписей за инициативу на портале Manabalss.lv против предложенных поправок к 55-й статье Закона о дорожном движении. Поправки предусматривают лишение водительских прав на определенный срок за превышение скорости более чем на 30 километров в час.

Представитель инициативы Модрис Скудра отметил, что наказания должны быть постепенными и соразмерными. “Нужно учитывать реальную ситуацию - если на дороге нужно обогнать друг за другом едущие машины, особенно грузовики, то скорость в конце маневра, вероятнее всего составит около 120 км/ч”, - пояснил он.

Также указано, что из-за строгости наказания существует риск, что нарушитель попытается скрыться, что точно не будет способствовать безопасности на дороге.

Ранее в качестве аргумента против увеличения штрафов пользователи соцсетей упомянули “неупорядоченную ситуацию”. Иногда бывают ситуацию, когда не сразу понятно, что вокуг дороги началась жилая зона, а дорожный знак о начале жилой зоны может быть плохо виден, например, его могут закрывать кусты.

Как сообщалось, с соответствующим предложением - о возможном временном лишении прав при превышении скорости как минимум на 31 километр выше разрешенной - выступило Министерство внутренних дел, поддержку ему выразили и в Министерстве сообщения.

Сейчас закон о дорожном движении предусматривает, что санкция в виде лишения прав применяется, если разрешенная скорость движения превышена не менее чем на 51 километра в час и до 60 километров в час.

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