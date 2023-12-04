В последнюю неделю Ригу завалило снегом, и из-за колебаний температур на крышах домов образуются сосульки, которые могут представлять опасность для пешеходов, предупреждают Рижская дума. Владельцы зданий обязаны очистить свои крыши от снега и льда.

При этом им разрешено временно оцеплять территорию, куда падает снег и лед во время чистки крыш, но нельзя огораживать тротуар надолго, не предоставляя при этом пешеходам возможность безопасного обхода.

Рижская дума просит людей немедленно сообщать о тротуарах, которые из-за опасности падения сосулек перекрыты надолго. Сообщить об этом можно в Рижскую муниципальную полицию по телефону 110, в приложении муниципальной полиции или заполнив электронное заявление на сайте Riga.lv.

Домовладельцы должны очищать тротуары от снега и льда после чистки крыш, даже если этой зимой тротуары обслуживает самоуправление. Если этого не происходит, муниципальная полиция просит привести тротуар в порядок в течение нескольких часов. Если домовладелец игнорирует это требование, тротуар почистят работники самоуправления, а стоимость работ взыщут с хозяина дома.

Рижская дума напоминает, что любое препятствие на тротуаре (ленты, барьеры и другие ограждения) затрудняет его механизированную уборку.

Если человек все же получил травму из-за упавшего с крыши снега и льда, нужно немедленно вызвать Службу неотложной медицинской помощи (NMPD) по телефону 113. NMPD передаст информацию муниципальной полиции, которая начнет против виновного домовладельца административный процесс.

Бывают травмы, которые заметны не сразу, поэтому следует зафиксировать адрес места происшествия, чтобы можно было обратиться в муниципальную полицию, если травма все же даст о себе знать. Полиция признает человека потерпевшим и найдет хозяина дома, чтобы можно было требовать с него компенсацию ущерба.

Максимальный штраф за нечищенную крышу для физических лиц составляет 350 евро, для юридических лиц — 1400 евро.

Также владельцев территорий просят обратить внимание на растущие на их участках деревья, чтобы их ветви, ломаясь под тяжестью снега, не подвергали опасности прохожих и других участников дорожного движения.

О сломанных деревьях или ветках следует сообщать в Государственную пожарно-спасательную службу по телефону 112. Если опасные деревья или ветки расположены на территориях учебных заведений, сообщить нужно в департамент жилья и среды Рижской думы по телефону 6747 4700, если деревья сломаны в лесах и парках — предприятию Rīgas meži по телефону 67415710.

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