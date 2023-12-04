"Ну это мы сами можем, — комментирует фото мэра Майя Крастиня. — Будет какой-то другой, стратегический уровень или этим все и кончится?"
"Мне на месте Кирсиса было бы стыдно за нечищеные улицы. Не помню, чтобы такая ситуация была в Риге последние десять лет", — пишет Мартиньш Айнис Рога.
"Три минуты работы. Спокойной ночи. Может быть, и вы поработаете", — пишет Каспар Курсишс, убравший снег с переходного перехода. Свой пост он адресует Кирсису и главе комитета Рижской думы по делам транспорта и сообщения Олафу Пулксу.
"Я очень люблю зиму, но это уже несерьезно. Этот перекресток перейти невозможно. Сапоги мокрые, воды по щиколотку. Дороги, значит, нужно чистить, а перекрестки можно игнорировать? Это моя дорога из дома на работу", — пишет Эвия Целма.
"Уборка снега: уборщики дорог сдвинуты на тротуары, а уборщики тротуаров обратно на дорогу. Ах, прекрасные советские времена, когда снежный экскаватор заполнял грузовые контейнеры, а снег скидывали в Даугаву", — пишет bubinators.
"Тротуары теперь чистят в Риге по запросу? Надо прислать фото, и тогда почистят?" — возмущается Кайя Скуиня.
В Rīgas satiksme недовольным жителям сообщили, что городскую инфраструктуру убирают разные предприятия.
Высота снежного покрова в Риге достигает местами 30 см.