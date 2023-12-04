Фото: Kārlis Dambrāns, DELFI
В минувшие выходные многие рижане так и не смогли дождаться, когда в столице наконец уберут снег с тротуаров, поэтому некоторые сами взялись за лопаты. К акции присоединились и депутаты думы, однако фотография мэра Вилниса Кирсиса с лопатой, чистящего снег, вызвала резкую критику в социальных сетях — люди расценили этот пост как пиар-ход.

"Ну это мы сами можем, — комментирует фото мэра Майя Крастиня. — Будет какой-то другой, стратегический уровень или этим все и кончится?"

"Мне на месте Кирсиса было бы стыдно за нечищеные улицы. Не помню, чтобы такая ситуация была в Риге последние десять лет", — пишет Мартиньш Айнис Рога.

"Три минуты работы. Спокойной ночи. Может быть, и вы поработаете", — пишет Каспар Курсишс, убравший снег с переходного перехода. Свой пост он адресует Кирсису и главе комитета Рижской думы по делам транспорта и сообщения Олафу Пулксу.

"Я очень люблю зиму, но это уже несерьезно. Этот перекресток перейти невозможно. Сапоги мокрые, воды по щиколотку. Дороги, значит, нужно чистить, а перекрестки можно игнорировать? Это моя дорога из дома на работу", — пишет Эвия Целма.

"Уборка снега: уборщики дорог сдвинуты на тротуары, а уборщики тротуаров обратно на дорогу. Ах, прекрасные советские времена, когда снежный экскаватор заполнял грузовые контейнеры, а снег скидывали в Даугаву", — пишет bubinators.

"Тротуары теперь чистят в Риге по запросу? Надо прислать фото, и тогда почистят?" — возмущается Кайя Скуиня.

В Rīgas satiksme недовольным жителям сообщили, что городскую инфраструктуру убирают разные предприятия.

Высота снежного покрова в Риге достигает местами 30 см.

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