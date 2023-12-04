В минувшие выходные многие рижане так и не смогли дождаться, когда в столице наконец уберут снег с тротуаров, поэтому некоторые сами взялись за лопаты. К акции присоединились и депутаты думы, однако фотография мэра Вилниса Кирсиса с лопатой, чистящего снег, вызвала резкую критику в социальных сетях — люди расценили этот пост как пиар-ход.

"Ну это мы сами можем, — комментирует фото мэра Майя Крастиня. — Будет какой-то другой, стратегический уровень или этим все и кончится?"

Nu šito sadaļu mēs paši protam. Būs kaut kāds cits, stratēģiskāks līmenis jeb šitā arī paliks? — Maija Krastiņa (@instant_mk) December 3, 2023

"Мне на месте Кирсиса было бы стыдно за нечищеные улицы. Не помню, чтобы такая ситуация была в Риге последние десять лет", — пишет Мартиньш Айнис Рога.

Man kauns Ķirša vietā par netīrītajām Rīgas ielām. Šķiet neatminos kad šāda situācija Rigā bijusi pēdējo desmit gadu laikā! — Mārtiņš Ainis Roga (@AinisRoga) December 3, 2023

"Три минуты работы. Спокойной ночи. Может быть, и вы поработаете", — пишет Каспар Курсишс, убравший снег с переходного перехода. Свой пост он адресует Кирсису и главе комитета Рижской думы по делам транспорта и сообщения Олафу Пулксу.

3min darba. Ar labu nakti, @VilnisKirsis un @OlafsPulks. Varbūt Jūs arī jaunnedēļ pastrādāsiet, liekot pakalpojumu sniedzējiem atstrādāt mūsu samaksāto. https://t.co/8kFyxXEoQc pic.twitter.com/ixabUh001G — Kaspars Kursišs (@kurkaspars) December 1, 2023

"Я очень люблю зиму, но это уже несерьезно. Этот перекресток перейти невозможно. Сапоги мокрые, воды по щиколотку. Дороги, значит, нужно чистить, а перекрестки можно игнорировать? Это моя дорога из дома на работу", — пишет Эвия Целма.

Es ļoti izbaudu ziemu, bet nu šis nav nopietni. Šim krustojumam nav iespējams tikt cauri. Ziemas zābaki slapji, ūdens līdz potītei. Labi, ka ceļus var notīrīt, bet krustojumus ignorēt. Kas notiek @RigasDome? Šis man ir ceļš no mājām līdz darbam. pic.twitter.com/mw6K9vVLyG — Evija (@Evija_Celma) December 1, 2023

"Уборка снега: уборщики дорог сдвинуты на тротуары, а уборщики тротуаров обратно на дорогу. Ах, прекрасные советские времена, когда снежный экскаватор заполнял грузовые контейнеры, а снег скидывали в Даугаву", — пишет bubinators.

Sniega tīrīšana: ceļu tīrītāji sastumj uz ietves, ietves tīrītāji atpakaļ uz ceļa. Ak jaukie padomju laiki, kad sniega eskalators pildīja kravas kastes, un sniegu izbēra Daugavā — bubinators 🫃🏻 🏳️‍🌈 (@ubinators) December 2, 2023

"Тротуары теперь чистят в Риге по запросу? Надо прислать фото, и тогда почистят?" — возмущается Кайя Скуиня.

@VilnisKirsis @Olafs_Pulks , vai gājēju ietves tagad Rīgā tīra pēc pieprasījuma? Jāsūta ielas foto un tad notīra? https://t.co/6NhASSqgXd — Kaija Skujiņa 🇱🇻 ❤ 🇺🇦 (@KaijaSkujina) December 4, 2023

В Rīgas satiksme недовольным жителям сообщили, что городскую инфраструктуру убирают разные предприятия.

Satiksmes infrastruktūru (ielas, veloceļus u.c.) un ietves tīra dažādi uzņēmumi pēc dažādiem līgumiem. — Rīga (@RigasDome) December 2, 2023

Высота снежного покрова в Риге достигает местами 30 см.

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