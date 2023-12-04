В связи со строительными работами с понедельника, 4 декабря, и до 8 декабря с 22.00 до 6.00 будет закрыт для движения транспортных средств участок улицы Лачплеша от улицы Сатеклес до улицы Калупес, сообщает агенство LETA.

В связи с этим тоннель на улице Лачплеша под железной дорогой будет закрыт.

В указанный период также будет ограничено движение транспортных средств на пересечении улиц Лачплеша и Сатеклес.

На предприятия, ответственные за выполнение работ, возложена задача обеспечить установку дорожных знаков, подъезд транспортных средств к месту жительства или месту работу, расположенным на указанной улице, а также обеспечить движение оперативного и общественного транспорта.

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