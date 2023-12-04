В связи с этим тоннель на улице Лачплеша под железной дорогой будет закрыт.
В указанный период также будет ограничено движение транспортных средств на пересечении улиц Лачплеша и Сатеклес.
На предприятия, ответственные за выполнение работ, возложена задача обеспечить установку дорожных знаков, подъезд транспортных средств к месту жительства или месту работу, расположенным на указанной улице, а также обеспечить движение оперативного и общественного транспорта.
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