Во вторник, 5 декабря, утром движение по основным дорогам на большей части территории Латвии затруднено из-за снега и льда, сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi.

Условия движения по автомагистралям не ухудшены только в центральной части Земгале — в районе Елгавы, Бауски — а также в Селии и южной части Латгалии. Однако водителям следует учитывать, что состояние дорожного покрытия может очень быстро измениться.

Скользкие участки дороги очищаются и посыпаются противоскользящими материалами. В целях улучшения условий движения сегодня утром на работах по содержанию дорог было задействовано 104 единицы техники зимнего обслуживания предприятия Latvijas autoceļu uzturētājs.

Водителям необходимо быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдать безопасное расстояние до впереди идущих машин.

Сообщить о ситуациях на дорогах можно, позвонив по круглосуточному бесплатному информационному телефону 8000 5555

Любой желающий может сообщить в LVC о сложных условиях вождения или о других наблюдениях, связанных с движением транспорта и дорожными условиями, по круглосуточному бесплатному информационному телефону Latvijas valsts ceļi — 8000 5555.

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