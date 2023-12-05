Средняя температура воздуха в Латвии в прошлом месяце составила +1,7 градуса, что на 0,5 градуса ниже климатической нормы, свидетельствует информация, собранная Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.

Поэтому ноябрь этого года оказался самым холодным с 2016 года, когда средняя температура месяца составляла всего +0,8 градуса.

Самая низкая температура воздуха составила -15,1 градуса 29 ноября в Мадоне, а самая высокая температура в первый день месяца составила +13,8 градуса в Резекне.

До середины ноября температура воздуха оставалась выше климатической нормы, но во второй половине месяца она была ниже нормы. В конце ноября было побито шесть холодных рекордов.

Метеорологическая зима началась на некоторых наблюдательных станциях уже 16 ноября, на большей части страны она наступила на день позже — аналогично 2022 году.

Среднее количество осадков в Латвии в ноябре составило 69,5 миллиметров или 117% месячной нормы. Больше всего осадков — 134,8 мм — выпало в Руцаве, а меньше всего — в Стальгене, где выпало 28,6 мм осадков.

В конце месяца во многих местах восточных и центральных районов страны толщина снега превысила 25 сантиметров, достигнув на юго-востоке 30 сантиметров.

Средняя относительная влажность воздуха в Латвии в ноябре составила 89% — от 83% в Колке до 92% в Алуксне. Погода была преимущественно пасмурной, солнце светило реже обычного, ветер часто был порывистым. 22-23 ноября в Вентспилсе бушевал шторм, скорость ветра при порывах достигала 30,8 метра в секунду.

Листопад в этом году сильно запоздал, местами продолжаясь до середины ноября.

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