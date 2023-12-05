Сегодня утром в Риге 1-й трамвай ходит по укороченному маршруту "Иманта - 45 средняя школа". Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Rīgas satiksme.

Трамвай пока не ходит из Юглы, поэтому пассажирам предлагается пользоваться другими видами общественного транспорта.

Rīgas satiksme работает над тем, чтобы как можно скорее вернуть трамвай № 1 на полный маршрут.

Сообщается, что проблемы могут быть связаны с технической неисправностью в районе улицы Крустабазницас.

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