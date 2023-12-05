Бывший премьер-министр Латвии и нынешний министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") опубликовал открытое письмо о роли премьер-министра в международных отношениях. В нем Кариньш пояснил необходимость дорогостоящих частных перелетов, за которые ранее был подвергнут критике. Текст письма приводит LSM.

В своем письме Кариньш объясняет частные спецрейсы “глобальными кризисами” из-за пандемии Covid-19 и российско-украинской войны, а также необходимостью проводить как можно меньше времени вне Латвии.

“Все министры взаимозаменяемы. Премьер-министр — незаменим. [...] В предыдущих правительствах премьер-министры нередко упускали возможность встретиться со своими коллегами за пределами регулярных визитов. Причины там могут быть разными, в том числе тот факт, что на время их премьерства не выпало кризисов такого масштаба, как за последние пять лет. Но одной из причин редких зарубежных визитов было то, что каждый час вдали от страны — это час, который нельзя в полной мере использовать для управления правительством. Следовательно, внешняя политика была в большей степени оставлена на усмотрение президента страны и министра иностранных дел. Как премьер-министр, я с полной отдачей использовал возможность работать на международном уровне. Я принимал активное участие во всех важных для Латвии официальных и неформальных встречах и по возможности встречался с руководителями исполнительной власти других стран в небольших группах или индивидуально, насколько это было возможно”, — поясняет экс-премьер.

Кариньш отмечает, что с началом российско-украинской войны роль Латвии и других стран Балтии на европейском уровне “полностью изменилась” — из-за этого необходимость частых визитов также возросла.

“В течение многих лет мы предупреждали об угрозе со стороны России, но нас не слушали. По мере того, как менялись обстоятельства, менялись возможности и интерес к встрече с нами, балтийцами. Если другим было важно узнать мое мнение о России, мне было важно обеспечить поддержку Украины и безопасность самой Латвии. К сожалению, интерес к встрече с премьер-министром Латвии не означает, что главы крупных государств освободят время, удобное и особенно подходящее для премьер-министра Латвии, или решат поехать к нам. Индивидуальные встречи нельзя было проводить на уровне помощников или советников. [...] Я был вынужден приспособиться к предложенному времени. Государственная канцелярия вместе с моим офисом подбирала наиболее экономный способ добраться до места назначения, отдавая предпочтение коммерческим рейсам, но также используя специальные авиаперелеты, если того требовала логистика. Во всех случаях, когда я пользовался как коммерческими, так и специальными авиарейсами, я выступал исключительно в качестве главы правительства, чтобы аргументировать и защищать интересы нашей страны. Сегодняшняя широкая поддержка Украины и присутствие НАТО в Латвии — результат гигантской работы”, — отмечает бывший глава Кабмина.

Кариньш подчеркивает, что ни одна деловая поездка не предусматривала моментов отдыха или развлечений.

“Напротив, Государственная канцелярия организовала их таким образом, чтобы можно было как можно быстрее добраться до места встречи и обратно, тратя как можно меньше времени на ожидание рейсов и ночевку в отелях. Однако было бы опасно создавать такие условия, когда премьер-министр вынужден отказаться от возможности встретиться и повлиять на решения на уровне ЕС и НАТО, поскольку время в пути и отсутствие в стране казалось бы слишком долгим по практическим логистическим причинам”, — пояснил Кариньш.

Ранее сообщалось, что спецрейсы, предназначенные для перелетов экс-премьера Кариньша с делегацией в период с сентября 2021 по сентябрь 2023 года, обошлись госбюджету в 613 830 евро. Проверку практики аренды экс-премьером частных самолетов для работы уже начала Генеральная прокуратура.

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