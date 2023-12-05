Масштабное исследование высшей школы RISEBA выявило среди жителей Латвии несколько социальных групп, которые не учитываются в официальной статистике. Об этом сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

По словам автора исследования, проректора высшей школы RISEBA и доктора экономики Валтерса Кажи, есть определенные группы людей, которые испытывают социальное или экономическое давление, находятся в социальной изоляции и из-за этого не попадают в официальную статистику.

"Они не входят в другие известные группы. Возьмем, к примеру, такую категорию, как безработные. Кажется, что эти люди подпадают под эти характеристики - социальное давление, экономические сложности, - но все немного сложнее. Не все безработные находятся под экономическим давлением - некоторые их них работают в теневой экономике и вполне хорошо зарабатывают. "Невидимок" мы выявили, опрашивая людей по самым разным темам - образование, финансовая грамотность, образ жизни, поведение, отношение в семье и т.д. Анализируя эти данные, мы выявили 15 разных групп населения, которые трудно причислить к какой-то из существующих категорий", — пояснил Кажа.

Одна из таких групп - малообразованные работники социальной сферы.

"Это, как правило, младший медицинский персонал, люди с низким образованием, которые заняты в работе социальных служб, в медицинских учреждениях и т.д. В официальной статистике этих людей. Помимо работников социальной сферы, среди "невидимок" много бывших работников полиции, армии, охранных предприятий", — отметил исследователь.

Три фактора, делающих людей "невидимыми", - недостаток доходов, низкая финансовая грамотность и отсутствие образования.

"Они не могут найти хорошо оплачиваемую работу, часто соглашаются на "теневые" заработки и, к сожалению, передают эту жизненную схему своим детям. Эти люби очень плохо информирлваны, они не знают, что существуют программы, поддерживаемые Европейским фондом, по которым они могут получить новую профессию или повысить свою квалификацию. Всего в Латвии под описание "невидимок" подпадают 369 тысяч лиц в возрасте от 18 до 74 лет. Это 27 процентов населения!", — указал Кажа.

Он добавил, что в Литве и Эстонии ситуация чуть получше.

"Вывод таков: существует прямая связь между уровнем образования и финансовым благополучием человека. Так что учиться необходимо, и делать это надо постоянно, вне зависимости от своего статуса, - будь ты нянечка или профессор", — заключил исследователь.

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