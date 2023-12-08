На некоторых участках дороги будут скользкими.
Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный и восточный ветер. Максимальная температура воздуха на большей части территории страны будет в пределах -3…-6 градусов, а в восточных регионах не выше -7…-9 градусов.
В Риге будет преимущественно пасмурно, в первой половине дня временами ожидается небольшой снег. Во второй половине дня осадки прекратятся и сквозь тучи проглянет солнце.
Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, восточный ветер, максимальная температура воздуха составит -5…-6 градусов.
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