В первой половине дня погода будет пасмурной и во многих местах на территории страны пройдет снег. Однако во второй половине дня небо местами прояснится и снег ожидается преимущественно только на востоке, сообщает Центр окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии.

На некоторых участках дороги будут скользкими.

Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный и восточный ветер. Максимальная температура воздуха на большей части территории страны будет в пределах -3…-6 градусов, а в восточных регионах не выше -7…-9 градусов.

В Риге будет преимущественно пасмурно, в первой половине дня временами ожидается небольшой снег. Во второй половине дня осадки прекратятся и сквозь тучи проглянет солнце.

Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, восточный ветер, максимальная температура воздуха составит -5…-6 градусов.

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