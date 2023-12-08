Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня посетит с рабочим визитом Кекавский край, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

В 9 часов Ринкевич встретится с депутатами самоуправления в Кекавском доме культуры, а в 9.45 посетит АО "Putnu fabrika Ķekava".

В 10.40 президент Латвии посетит производственное предприятие "Löfbergs Baltic", в 11.25 — Кекавский центр социального ухода, в 13.20 — предприятие по производству ванн "PAA", а затем еще ряд предприятий

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