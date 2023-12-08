В среду, 6 декабря, Государственная полиция завершила проверку соответствия содержания книги "Там, внизу" (Tur lejā) нормативным актам об ограничении производства и распространения порнографических материалов. Нарушений в книге не обнаружено, сообщили порталу Delfi в полиции.

В действиях издательства при выпуске книги не выявлено нарушений закона об ограничении порнографии и Уголовного закона, поэтому в возбуждении уголовного дела было отказано.

Полиция начала проверку, получив ряд заявлений одинакового содержания. Заявители просили оценить, не нарушает ли книга закон о защите прав детей и закон об ограничении порнографии.

Полиция напоминают, что в ее задачи не входит оценка потенциального влияния книги на психическое и психологическое здоровье детей в будущем, восприятие книги определенным человеком или социальной группой и того, как влияет на латвийскую молодежь общая позиция стран ЕС по вопросам полового воспитания.

"Это компетенция других государственных и муниципальных учреждений", - говорят в полиции.

Книга "Там, внизу" не является учебным средством в латвийских учебных заведениях, и каждый может сам решать, стоит ли ее покупать и читать.

Ранее Книга "Там, внизу", посвященная половому воспитанию детей, вызвала в обществе огромный отрицательный резонанс. "Альянс родителей" и еще 146 организаций просили прекратить распространение и продажу книги, а переводчик книги Сигне Вишка обратилась в полицию в связи с полученными угрозами.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram