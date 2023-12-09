Общий бюджет сферы здравоохранения на следующий год составит 1,88 миллиарда евро, сообщили агентству LETA представители Министерства здравоохранения.

Представители Минздрава напомнили, что в бюджете 2024 года на сферу здравоохранения будет выделено дополнительно 275 миллионов евро. Это даст возможность улучшить качество и доступность медицинских услуг, увеличить зарплату медиков, расширить список компенсируемых лекарств и реализовать другие инициативы, чтобы каждый житель Латвии почувствовал выгоду.

Из дополнительных 275 миллионов евро 167,1 миллиона евро будут доступны с 1 января. Финансирование будет направлено на улучшение доступности и качества услуг (48,1 млн евро), увеличение зарплаты медиков (75,3 млн евро), расширение спектра компенсируемых лекарств (21 миллион евро), улучшение услуг в сфере онкологии (9,6 млн евро), предоставление более широких услуг женщинам и детям (12 млн евро), а улучшение и профилактику психического здоровья (1,1 млн евро).

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") подчеркнул, что его цель — предоставить жителям доступное и качественное здравоохранение, однако в то же время важно обеспечить эффективное управление государственным финансированием на всех уровнях здравоохранения.

По словам Абу Мери, принятие Сеймом бюджета-2024 подтвердило, что сфера здравоохранения является приоритетом в государстве. Здравоохранение долгое время не получало достаточного финансирования, и бюджет здравоохранения на 2024 года также не вполне удовлетворителен, но сфера здравоохранения также является вопросом эмоциональной и физической безопасности жителей, поэтому увеличение финансирования является хорошей новостью для пациентов и медицинских работников.

"В то же время это также укрепляет мою решимость добиться повышения эффективности сектора здравоохранения, искать инновационные и более смелые решения, чтобы обеспечить жителей Латвии современным, качественным и доступным здравоохранением", — подчеркнул Абу Мери.

Решение Сейма предусматривает, что часть дополнительно выделенных 275 миллионов евро — 107,9 миллиона евро — будут доступны в течение 2024 года. Они будут на правлены на медицинские услуги, развитие лабораторных услуг, улучшение первичных медицинских услуг или практики семейных врачей, новые лекарства и более эффективную систему медикаментов, дигитализацию, развитие больничной сети.

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