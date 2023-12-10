На памятник, которым планируется почтить участников движения национального сопротивления, пожертвовано почти семьь тысяч евро из необходимых 100 тысяч евро, сообщила агентству LETA представитель музея оккупации Латвии Анете Эникова.

Она отмечает, что общественные пожертвования в настоящее время затруднены. Общая необходимая сумма, включая улучшение сайта, составляет около 100 000 евро, из которых на данный момент пожертвовано лишь около 7000 евро.

"Сбор средств, в том числе призывы общественности пожертвовать средства на реализацию проекта памятника продолжится и в следующем году. Самый оптимистичный сценарий прогнозирует завершающие этапы реализации проекта в 2025 году", — сказала Эникова.

Музей оккупации Латвии в марте этого года начал сбор пожертвований для памятника "Svešo varai spītējot" ("Вопреки иностранной власти"). Памятник, созданный скульптором Кристапом Гулбисом, планируется установить на улице Радио 1 в Риге. Это место, где утром 5 декабря 1963 года тогдашний 22-летний студент Рижского авиационного института Бруно Явойшс водрузил красно-белый флаг независимой Латвии прямо на 76-метровую радиобашню. напротив Главного управления милиции города Рига.

В этот день на радиовышке должен был развеваться флаг Латвийской ССР, который Явойшс заменил символом независимой Латвии. Красно-бело-красный флаг весь день развевался на рижской радиовышке, поскольку у сотрудников милиции не было ресурсов, чтобы быстро его снять. Явойшса признали виновным и приговорили к семи годам заключения в концлагере в Мордовии.

По словам директора музея оккупации Солвиты Виба, "памятником музей хочет почтить всех, кто боролся против советского оккупационного режима, жертвуя своей жизнью, проводя долгие годы в тюрьме, подвергая себя и свои семьи репрессиям и изоляции в обществе".

В 2021 году музей организовал публичный конкурс на создание памятника, его координировали ответственные учреждения. Конкурс выиграл скульптор Кристапс Гулбис с проектом "Svešo varai spītējot".

Сделать пожертвование можно в музее оккупации Латвии по адресу - Площадь стрелков 1, Рига, или по реквизитам на сайте okupacijasmuzejs.lv.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram