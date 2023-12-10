Она отмечает, что общественные пожертвования в настоящее время затруднены. Общая необходимая сумма, включая улучшение сайта, составляет около 100 000 евро, из которых на данный момент пожертвовано лишь около 7000 евро.
"Сбор средств, в том числе призывы общественности пожертвовать средства на реализацию проекта памятника продолжится и в следующем году. Самый оптимистичный сценарий прогнозирует завершающие этапы реализации проекта в 2025 году", — сказала Эникова.
Музей оккупации Латвии в марте этого года начал сбор пожертвований для памятника "Svešo varai spītējot" ("Вопреки иностранной власти"). Памятник, созданный скульптором Кристапом Гулбисом, планируется установить на улице Радио 1 в Риге. Это место, где утром 5 декабря 1963 года тогдашний 22-летний студент Рижского авиационного института Бруно Явойшс водрузил красно-белый флаг независимой Латвии прямо на 76-метровую радиобашню. напротив Главного управления милиции города Рига.
В этот день на радиовышке должен был развеваться флаг Латвийской ССР, который Явойшс заменил символом независимой Латвии. Красно-бело-красный флаг весь день развевался на рижской радиовышке, поскольку у сотрудников милиции не было ресурсов, чтобы быстро его снять. Явойшса признали виновным и приговорили к семи годам заключения в концлагере в Мордовии.
По словам директора музея оккупации Солвиты Виба, "памятником музей хочет почтить всех, кто боролся против советского оккупационного режима, жертвуя своей жизнью, проводя долгие годы в тюрьме, подвергая себя и свои семьи репрессиям и изоляции в обществе".
В 2021 году музей организовал публичный конкурс на создание памятника, его координировали ответственные учреждения. Конкурс выиграл скульптор Кристапс Гулбис с проектом "Svešo varai spītējot".
Сделать пожертвование можно в музее оккупации Латвии по адресу - Площадь стрелков 1, Рига, или по реквизитам на сайте okupacijasmuzejs.lv.