Число пациентов с Covid-19, находящихся в латвийских больницах, превысило 500, из них примерно у половины Covid-19 является главным диагнозом, а у второй половины - дополнительным заболеванием, сообщил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" директор департамента анализа и профилактики риска Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), эпидемиолог Юрий Перевощиков.

Количество пациентов с Covid-19, находящихся в больницах, имеет растущую тенденцию - в стационары попадает больше, чем выписывается. Растет и число смертей. По последним данным, за неделю умерли 23 пациента, у которых был диагностирован Covid-19. Не для всех причиной смерти стал именно Covid-19, но зачастую этот вирус был стимулирующим фактором, из-за которого обострились хронические заболевания.

Перевощиков признал, что в последние недели выросла заболеваемость в результате циркуляции и других респираторных вирусов, но в отношении гриппа ситуация спокойнее как в Латвии, так и в других странах Европы.

Эпидемиолог прогнозирует, что заболеваемость Covid-19 вплоть до весны сохранится на довольно высоком уровне - примерно таком, который наблюдается сейчас. Однако он напомнил, что у людей с нормальным иммунитетом и без хронических заболеваний эта болезнь протекает в относительно легкой форме.

Заражение Covid-19 для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями может привести к более тяжелым последствиям. Следует учитывать и то, что иммунитет после заболевания или вакцинации не очень длительный.

Перевощиков напомнил, что пациентам, находящимся в группах риска по здоровью, следует делать прививки как от Covid-19, так и от гриппа.

Заболевшим напоминают об ответственности перед окружающими и призывают оставаться дома, пока есть симптомы, а затем еще около трех дней.

Контактным лицам также следует проявлять осторожность и по возможности не посещать публичные места или же использовать защитную маску для лица.

Перевощиков напомнил, что контактное лицо может переносить инфекцию, даже если не испытывает никаких симптомов заболевания.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram