Сенсоры и расходники для помпы стоят около 250 евро в месяц. Сама помпа стоит около 2000 евро. Сейчас государство финансирует эти устройства только до 18 лет. Готовится ко второму чтению законопроект о том, чтобы срок продлили до 24 лет, однако автор петиции Сантагора Торма называет это дискриминацией по возрасту и ссылается на опыт Эстонии и Литвы, где пациенты получают эту помощь пожизненно.

Альтернатива — самостоятельно регулярно измерять уровень глюкозы, беря у себя кровь из пальца по 10-15 раз в день (из-за чего подушечки пальцев, исколотые иглой, постоянно болят) и капая на тест полоску, а потом самостоятельно высчитывая, сколько инсулина нужно вколоть или сколько углеводов необходимо употребить. Вводить себе инсулин нужно по несколько раз в день. Самостоятельные расчеты, как правило, менее точны, потому что сенсор рассчитывает еще и динамику уровня сахара: он может быть повышенным, но уже идти вниз, соответственно, инсулина может быть нужно меньше, чем если бы он держался на том же уровне.