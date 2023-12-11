С 10 ноября этого года инициатива об увольнении нынешнего созыва Сейма успела собрать более 35 тысяч подписей. Об этом сообщает LSM.

Ранее инициативу о проведении референдума за роспуск парламента была подана от лица восьми оппозиционных политических сил. Среди заявителей — "Латвия на первом месте" и "Стабильность!", а также еще шесть партий, которые не представлены в парламенте.

Сбор подписей будет продолжаться год. Для проведения референдума необходимо получить голоса не менее десятой части избирателей, или почти 155 000 подписей. Свой голос можно добавить на портале госуслуг Latvija.lv, а также в личном порядке.

К полудню 11 декабря инициатива собрала 35 264 подписи.

Как отмечает секретарь Центральной избирательной комиссии Ритварс Эглайс, сбор подписей под предложением провести референдум о роспуске Сейма проводился уже несколько раз, но необходимое число голосов так и не было собрано.

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