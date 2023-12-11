Фото: LETA

Задержки поездов в последние недели были вызваны различными причинами, заявили агентству LЕТА представители АО Pasažieru vilciens (PV).

По словам представителей компании, наиболее частыми причинами задержек поездов являются столкновение поезда с животным, дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, техническая поломка состава и вызов скорой медицинской помощи или полиции.

Также поезда задерживаются из-за другого пассажирского или грузового поезда либо скорость движения поездов снижается из-за погодных условий.

В то же время представители PV отметили, что на задержку поездов влияют и повреждения железнодорожной инфраструктуры — обледеневшие воздушные линии, стрелки или светофоры, а также если пассажир активировал устройство для экстренной остановки поезда.

Представители PV добавили, что, поскольку большинство поездов взаимосвязаны, задержки на одной линии, скорее всего, вызовут задержки на другой линии.

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