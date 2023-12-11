Он добавил, что Латвия может сделать это и в одиночку, но призывает всю Европу, особенно другие страны Балтии и Северной Европы, проявить солидарность, сделав запрет максимально эффективным.
В то же время он отмечает, что важно обеспечить беспрепятственный транзит украинского зерна по территории Европейского союза.
"Я всегда критически относился к длительной зависимости Latvijas dzelzceļš oт российских транзитных грузов с низкой добавленной стоимостью. Еще не поздно — самое время переориентироваться на Запад", — заявил Бришкенс.
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