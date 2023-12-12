Во вторник, 12 декабря, снег и обледенение затрудняют движение по главным и региональным дорогам на всей территории Латвии, сообщили агентству LETA в Latvijas valsts ceļi.

Утром во вторник условия движения затруднены на Таллинском, Видземском, Валмиерском, Бауском и Елгавском шоссе на всем их протяжении, а также на Рижской окружной дороге по обе стороны Даугавы.

Также затруднено движение на Лиепайском шоссе от Риги до Биксти, от Блидене до Скрунды и от Калвене до Лиепаи, по дороге Лиепая-Руцава, по Вентспилсскому, Даугавпилсскому и Кокнесскому шоссе на всем их протяжении, по дорогам Екабпилс-Резекне-Терехово и Гребнево-Резекне-Даугавпилс, а также по объездной дороге Резекне.

Движение по региональным дорогам затруднено на всей территории Латвии.

Скользкие участки дороги очищаются и посыпаются противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействовано 158 единиц зимней служебной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram