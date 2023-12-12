Утром во вторник условия движения затруднены на Таллинском, Видземском, Валмиерском, Бауском и Елгавском шоссе на всем их протяжении, а также на Рижской окружной дороге по обе стороны Даугавы.
Также затруднено движение на Лиепайском шоссе от Риги до Биксти, от Блидене до Скрунды и от Калвене до Лиепаи, по дороге Лиепая-Руцава, по Вентспилсскому, Даугавпилсскому и Кокнесскому шоссе на всем их протяжении, по дорогам Екабпилс-Резекне-Терехово и Гребнево-Резекне-Даугавпилс, а также по объездной дороге Резекне.
Движение по региональным дорогам затруднено на всей территории Латвии.
Скользкие участки дороги очищаются и посыпаются противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействовано 158 единиц зимней служебной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.