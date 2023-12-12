Глава организации предупредил, что ресурсы самоуправлений почти исчерпаны, поэтому может возникнуть ситуация нехватки средств на обеспечение основных функций, если произойдут какие-то непредвиденные события.
Каминскис раскритиковал планирование госбюджета, в котором все нерешенные проблемы переложены на плечи самоуправлений. Таким образом на самоуправления фактически возложены задача помогать государству справляться с его недееспособностью.
Например, понятно, что в стране необходимо повысить минимальную заработную плату, но это означает, что муниципальным учреждениям придется платить более высокую зарплату своим работникам, ведь многие получали минимальный оклад. Это приведет и к тому, что придется платить больше и тем, кто получает больше минимальной зарплаты. А найти средства на это самоуправлениям сложно, дал понять Каминскис.
Глава Латвийского союза самоуправлений подчеркнул, что государственная власть всегда полагается на самоуправления и думает, что, если какие-то проблемы и возникнут, то самоуправления найдут решение. И что в конце концов так случится и в этот раз. Однако уже совсем скоро все ресурсы самоуправлений будут исчерпаны и пояса придется затягивать до максимума, сказал Каминскис.
Он также в очередной раз раскритикировал механизм фонда выравнивания самоуправлений, указав, что самоуправления сами распределяют между собой свои деньги, а участие государства в этом становится все меньше и меньше. Председатель Латвийского союза самоуправлений считает, что государство должно понимать, что, возлагая на местные власти какую-то новую обязанность, на нее тоже необходимо выделять финансирование.
Как уже сообщалось ранеее, Латвийский союз самоуправлений указывал на плохое финансовое положение местных самоуправлений и недостатки в планировании госбюджета. Ранее организация также заявляла, что 17 самоуправлениям, находящимся в наиболее критической ситуации, особенно в Латгалии и других местах, необходим специальный грант в размере более 10 миллионов евро для выполнения основных функций.