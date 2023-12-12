Следующий год будет финансово тяжелым для самоуправлений, заявил в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения председатель Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис.

Глава организации предупредил, что ресурсы самоуправлений почти исчерпаны, поэтому может возникнуть ситуация нехватки средств на обеспечение основных функций, если произойдут какие-то непредвиденные события.

Каминскис раскритиковал планирование госбюджета, в котором все нерешенные проблемы переложены на плечи самоуправлений. Таким образом на самоуправления фактически возложены задача помогать государству справляться с его недееспособностью.

Например, понятно, что в стране необходимо повысить минимальную заработную плату, но это означает, что муниципальным учреждениям придется платить более высокую зарплату своим работникам, ведь многие получали минимальный оклад. Это приведет и к тому, что придется платить больше и тем, кто получает больше минимальной зарплаты. А найти средства на это самоуправлениям сложно, дал понять Каминскис.

Глава Латвийского союза самоуправлений подчеркнул, что государственная власть всегда полагается на самоуправления и думает, что, если какие-то проблемы и возникнут, то самоуправления найдут решение. И что в конце концов так случится и в этот раз. Однако уже совсем скоро все ресурсы самоуправлений будут исчерпаны и пояса придется затягивать до максимума, сказал Каминскис.

Он также в очередной раз раскритикировал механизм фонда выравнивания самоуправлений, указав, что самоуправления сами распределяют между собой свои деньги, а участие государства в этом становится все меньше и меньше. Председатель Латвийского союза самоуправлений считает, что государство должно понимать, что, возлагая на местные власти какую-то новую обязанность, на нее тоже необходимо выделять финансирование.

Как уже сообщалось ранеее, Латвийский союз самоуправлений указывал на плохое финансовое положение местных самоуправлений и недостатки в планировании госбюджета. Ранее организация также заявляла, что 17 самоуправлениям, находящимся в наиболее критической ситуации, особенно в Латгалии и других местах, необходим специальный грант в размере более 10 миллионов евро для выполнения основных функций.

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