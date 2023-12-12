Правительство во вторник, 12 декабря, утвердило подготовленный Министерством финансов проект правил Кабинета министров и доклад о дополнении плана Фонда оздоровления (ФО), предусматривающий дополнительное финансирование для Латвии в размере 143 244 522 евро.

8 марта 2022 года Европейская комиссия выступила с предложением о дополнительном выделении в ФО для энергетической сферы — инициативе "RePowerEU". Помимо этого, с учетом военных действий в Украине и введенных против России и Беларуси санкций повысились издержки в сфере строительства, что создает высокий риск недостижения уже установленных планом ФО целей по планируемому сейчас финансированию ФО, поэтому для отдельных инициатив пересмотрены цели.

Дополнение в ФО для Латвии разработано с целью внедрения за дополнительные 143,245 млн евро реформ и инвестиций.

Учитывая значение нового приоритета в укреплении энергетической сферы, в план ФО Латвии снова включена инициатива "RePowerEU", которая является новой составляющей плана ФО "RePowerEU". В состав "RePowerEU" включены новые реформы и инвестиции, на которые будет направлено финансирование в размере 123,7 млн евро, что является максимальным для Латвии выделением от инициативы "RePowerEU", а также перевод по резервному инструменту коррекции "Brexit" 10,9 млн евро.

Целью этой составляющей является укрепление энергетической безопасности и переход на возобновляемые ресурсы, что обеспечит реализацию ежегодной рекомендации в отношении энергонезависимости, а также окажет влияние на снижение тарифов и укрепление энергетической независимости в Латвии.

В результате перерасчета переменная часть дополнительного доступного Латвии финансирования ФО в размере 8,5 млн евро направлена на имеющиеся в плане ФО инвестиционные мероприятия, целью которых является обеспечение длительной доступности услуг социального ухода, обеспечение доступа к услугам людей с инвалидностью и включение их в рынок труда — это дополнительное финансирование на мероприятия Министерства благосостояния для сокращения неравенства.

В план ФО внесены и другие изменения, основанные на объективных условиях: продление сроков достижимых показателей, изменение определений и значений показателей, уточненные описания показателей, в том числе обосновывающие документы. Большинство изменений предложено в контексте подорожания.

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