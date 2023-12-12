Лидеры стран Евросоюза (ЕС) имеют единое понимание того, что необходимо укреплять военную оборону Европы, а перед обсуждением специфических вопросов сначала нужно договориться об общей политике военной обороны, заявила во вторник после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

В начале декабря в интервью газете Die Zeit бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер сказал, что Германия должна наладить конвенциональное производство вооружений, а ЕС нуждается в своей программе ядерного сдерживания.

Комментируя высказывания Фишера, Силиня сказала, что на этой неделе примет участие в заседании лидеров стран ЕС - Европейского совета, на котором один из вопросов будет касаться повышения приоритетности европейской безопасности. При этом такой специфический вопрос, как программа ядерного сдерживания, среди лидеров ЕС до сих пор не обсуждался и вряд ли будет обсуждаться на предстоящем заседании Европейского совета с учетом того, что прежде всего необходимо договориться об общей европейской оборонной политике, сказала Силиня.

"В целом у лидеров ЕС есть понимание того, что Европа должна усилить военную оборону и искать соответствующее финансирование на европейском уровне. Потом можно будет говорить и о чем-то дальше, например, о ядерной обороне. Но сначала надо договориться об общей политике", - сказала Силиня.

Заседание Европейского совета состоится в четверг и пятницу в Брюсселе.

Основные вопросы его повестки дня касаются продолжения оказания поддержки Украине, ситуации на Ближнем Востоке, безопасности и обороны, политики по расширению ЕС, а также отчета о среднем этапе долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы.

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