На следующей неделе снег растает во многих местах Латвии, и на Рождество снег может выпасть лишь в некоторых частях страны, прогнозируют синоптики.

В эти выходные на западе страны начнется стремительное таяние снегов. Ожидается, что в ночь на воскресенье воздух на всей территории Латвии прогреется до +2..+7 градусов. Осадки пока ожидаются.

На следующей неделе температура воздуха иногда будет повышаться до +4..+9 градусов. Западный, юго-западный ветер может достигать штормовой силы, ожидаются осадки, местами пройдут сильные дожди. Возможно, снег не растает только в высокогорных районах Видземе и Латгалии.

Теплые дни будут сменяться прохладными, а временами температура может опускаться ниже нуля. Даже во время Рождества в некоторых частях страны возможны снегопады и образование нового снежного покрова.

В Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии констатируют, что при резком повышении уровня воды в реках в некоторых регионах может быть объявлено оранжевое или даже красное предупреждение, что означает риск значительного затопления территорий.

Наводнение возможно не только вблизи рек, но и на других низменных участках. В свою очередь, под воздействием сильного ветра уровень воды в море и в низовьях ряда рек повысится.

С наступлением оттепелей и дождей масса снега увеличится. Поэтому в конце этой недели могут под грузом снега могут ломатся деревья центральной и восточной частях страны, где выпало больше всего снега.

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